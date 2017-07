Es ist ein Relikt aus jüngster Vergangenheit. Noch bis Februar vergangenen Jahres hat das Förderband insgesamt über drei Millionen Kubikmeter radioaktives Bergematerial befördert. Der sogenannte Pipe Conveyor verläuft von der ehemaligen Aufbereitungsanlage Crossen zur Industriellen Absetzanlage Helmsdorf. Die Haldenmassen wurden so zwei Kilometer weit im geschlossenen Rohr befördert.

Der größte Teil des Bandes wurde bereits abgebaut. Zum Schluss müssen die Kreuzungspunkte mit Straße und Bahnschiene in Angriff genommen werden. Zunächst wird die Maßnahme vorbereitet durch Straßensperrungen, Anlegen von Baustraßen und Kranstandorten. In der Nacht zum Sonntag heben Kräne die zum Teil 50 Meter langen Brückenteile beiseite. Dort werden sie demontiert, kontaminierte Bereiche gewaschen und alles in ein Stahlwerk abtransportiert. Für den Brückenabschnitt muss die darunterliegende Bahnstrecke gesperrt werden - ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.