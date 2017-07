In Chemnitz ist am Mittwochmorgen in einer Wohnung im Ortsteil Helbersdorf ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist die Wohnung im zweiten Stock eines Neungeschossers komplett ausgebrannt, mindestens zwei weitere Wohnungen sind beschädigt. Der 47 Jahre alte Bewohner der Brandwohnung musste wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen werden im Krankenhaus untersucht. Das Wohngebäude wurde teilweise evakuiert, insgesamt 15 Menschen mussten das Haus verlassen. Das Ausmaß der Sachschäden sei derzeit noch nicht bekannt, so die Polizei. Im Verlaufe des Tages sollen Brandursachenermittler ihre Arbeit aufnehmen.