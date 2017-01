Das Feuer brach in einer Wohnung in der 1. Etage des Eckhauses Philippstr./Hainstr. aus.

Das Feuer brach in einer Wohnung in der 1. Etage des Eckhauses Philippstr./Hainstr. aus.

Das Feuer brach in einer Wohnung in der 1. Etage des Eckhauses Philippstr./Hainstr. aus. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Auf dem Chemnitzer Sonnenberg ist am Freitagabend eine Wohnung in Brand geraten. Die Einsatzkräfte retteten die 44-jährige Mieterin und einen 52-jährigen Besucher aus der Wohnung. Der Mann musste noch vor Ort reanimiert werden, was zunächst gelang. Beide Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann wenig später.



Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte der Brand nach der Rettung der Personen zügig gelöscht werden. Das Haus sei anschließend umfassend gelüftet worden. Die anderen Bewohner konnten nach etwa einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren. Während der Löscharbeiten hatten sie in einem Bus gewartet. Aus der Wohnung der Brandopfer wurde auch ein Mischlingshund gerettet und erfolgreich reanimiert. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.