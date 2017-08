Die mehr als 40 Teilnehmer reisten diesmal mit der Preßnitztalbahn an. Denn Bahn und Ziegen gehören seit 15 Jahren zusammen. Obwohl die gemeinsame Geschichte eigentlich mit einem Esel begonnen hat, erzählt Mario Eberlein, der als Betreiber der Gaststätte auch das Ziegentreffen ausrichtet. "Der Esel soll bis zur Stillegung der alten Preßnitztalbahn auf dem Gelände hier sein Zuhause gehabt haben. Als die Preßnitztalbahn nach ihrer Wiederinbetriebnahme im Jahr 2000 wieder an unserem Gasthaus vorbeidampfte, musste also wieder einer her." Der Esel sei dann aber schnell von einer Ziege abgelöst worden. Heute sind es fast 40 Ziegen im Ort.

Anreise per Zug: Hier eine der Teilnehmerinnen (Bildmitte im braunen Pelz). Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich