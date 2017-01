Erzgebirgische Popmusik Zither in cool

Was das Hobby von Florian Stölzel ist, sieht man auf den ersten Blick. In seinem Zimmer steht ein großes Schlagzeug, fünf Gitarren stehen in Reih und Glied. An der Wand hängen Geigen, Mandolinen und eine Laute. Auf dem Schreibtisch liegt vor zwei großen Computerbildschirmen ein Synthesizer-Keybord.

Stölzel wuchs in einer musikalischen Umgebung auf. In der Familie wurde viel musiziert und sein Vater spielt bis heute Gitarre in einer Rockband. Auch Florian lernte früh Gitarre spielen, später kamen dann noch Zither und Klavier hinzu. Aber selbst im Erzgebirge war es für ihn nicht leicht. "In der Schule haben sie mich gehänselt, weil ich Zither spielte. Schon damals war das Instrument irgendwie out." Florian blieb trotzdem am Ball. Er spielte Zither in einem Volksmusikensemble und stieg später auch als Gitarrist bei der Band seines Vaters ein. Im Laufe der Zeit merkte er, dass die Zither ein unwahrscheinlich vielseitiges Instrument ist. "Ich hab rumexperimentiert und aus Quatsch moderne Stücke nachgespielt." Dabei merkte er, dass das ziemlich gut klingt und so kam eines zum anderen.