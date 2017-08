An dieser Wand scheiden sich die Geister. Wenn es nach Randy Engelhard geht, entsteht hier ein Kunstwerk für seine Stadt. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

In Zwickau will ein Geschäftsmann die kahle Wand vor seinem Kundenparkplatz mit einem Graffiti verschönern. Randy Engelhard, der Inhaber eines Tattoo-Studios, beauftragt einen bekannten Graffiti-Künstler, sie diskutieren die Vorschläge und schließlich werden die ersten Spraydosen geschüttelt. Doch ziemlich schnell wird die Auftrags-Kunst gestoppt. Die Stadt Zwickau verhängt ein Verbot für das Wandbild.

Die Stadtverwaltung stellt Engelhard einen Bescheid zu, in dem die sofortige Einstellung der Arbeiten angeordnet wird. Darin heißt es: "Für den Fall der Nichtbefolgung der Verfügung in Nr. 1 wird ein Zwangsgeld in Höhe von 2.000 ,- € angedroht". Außerdem soll Engelhard 100 Euro für den Bescheid zuzüglich 3,13 Portogebühr bezahlen.

Kein Antrag - keine Genehmigung

"Die Einstellung wurde verfügt, weil es keinen Antrag auf eine Genehmigung gab, geschweige denn eine Genehmigung selbst. Wir hatten schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass eine Genehmigung erforderlich ist", sagt Stadtsprecher Mathias Merz.

"Die Einstellung wurde verfügt, weil es keinen Antrag auf eine Genehmigung gab, geschweige denn eine Genehmigung selbst. Wir hatten schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass eine Genehmigung erforderlich ist", sagt Stadtsprecher Mathias Merz.

Die Stadt sieht den Blick zu den historischen Gebäuden im Zentrum durch das geplante Wandbild beeinträchtigt. Auch inhaltlich hat die Stadtverwaltung Bedenken. So stößt sie sich bei der geplanten Bemalung daran, dass der Blick zum Zwickauer Dom beeinträchtigt wird. "Hier im Zentrum mit seinen historischen Denkmalen wie dem Dom oder den Priesterhäusern ist auf den Umgebungsschutz Wert zu legen", so Merz. Außerdem seien auf den Entwürfen für die Bilder Markenlogos zu sehen. Damit sei nicht klar, ob es sich um Werbung handle.

"Wir wollen mit unserer Aktion das Stadtbild verschönern", entgegnet Randy Engelhard. Er kenne solche Streetart-Bilder aus großen Städten wie Melbourne oder New York. Und dort verschönere diese Kunst das Stadtbild. Außerdem passe das zu der gerade entstehenden bunten Kneipenstraße in unmittelbarer Nähe. Das mit der Werbung sei kein Problem. Auf die könne er verzichten. "Dafür bauen wir jetzt sogar das Zwickauer Stadtwappen ein. Uns geht es um Kunst. Und die ist nicht bauantragspflichtig", so Engelhard.

Hollywood hinter dem Zwickauer Dom. Bildrechte: Randy Engelhard/Tasso

Beide Seiten wollen Kompromiss

Jetzt will die Stadt einen Kompromiss mit Engelhard und seinen Mitstreitern finden. Deshalb sei ein neuer Termin mit der Baubürgermeisterin vereinbart worden, sagt Stadtsprecher Merz. Für den beteiligten Graffitikünstler Tasso könnte ein Kompromiss so aussehen: "Demnächst ist ja Stadtfest in Zwickau. Mein Vorschlag wäre, das doch erstmal zu machen. Und wenn es den Leuten und der Behörde partout nicht gefällt und es alle hässlich finden, dann übermalen wir es eben wieder. Damit könnte ich leben." Ihm sei unverständlich, dass die Stadt sehr viel Energie daran gesetzt habe, das Projekt zu verhindern, anstatt diese Energie einzusetzen, eine Lösung zu finden, "zum Wohle der Stadt und zur Freude der Bevölkerung".