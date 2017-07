Für die ostdeutschen Standorte des insolventen Photovoltaik-Unternehmens Solarworld AG gibt es offenbar einen Interessenten. Der vorläufige Insolvenzverwalter der Solarworld AG, Horst Piepenburg, verhandelt nach Unternehmensangaben seit dem Wochenende mit einer Investorengruppe über die Übernahme der Produktionsstandorte in Freiberg und Arnstadt. Der Investor wolle die Grundstücke, Maschinen sowie das Vorratsvermögen an den beiden Standorten übernehmen. 450 Mitarbeiter könnten in der neue Gesellschaft beschäftigt werden.

Drei Viertel verlieren Job

Insolvenzverwalter Piepenburg verhandelt derzeit mit Investoren über die Übernahme der Solarworld AG. Bildrechte: dpa Gleichzeitig werde verhandelt, ob die weiteren rund 1.200 Beschäftigten an den beiden Standorten in eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft übernommen werden könnten. Er schätze die Chancen auf eine Einigung mit dem Interessenten höher ein als ein Scheitern, sagte Insolvenzverwalter Piepenburg am Mittwoch. Keine Chancen sieht er für die Solarworldzentrale in Bonn. Dort gebe es kein Geld für eine Transfergesellschaft oder Kurzarbeit. Damit verlieren alle rund 200 Beschäftigten ab 1. August ihren Job.

Unbestätigten Informationen zufolge könnte es sich bei dem Investor um die Qatar Foundation handeln, die schon jetzt mit 29 Prozent an Solarworld beteiligt ist. Ein Sprecher des Insolvenzverwalters wollte sich am Mittwoch dazu nicht äußern.

Staatliche Unterstützung auch für neuen Investor

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig wertete die Aussicht auf eine Übernahme als Hoffnungsschimmer. Er hoffe, dass es mit der Investorengruppe zu einem tragfähigen Konzept komme und so möglichst vielen Mitarbeitern am Standort in Freiberg eine langfristige Perspektive gegeben werden könne. Der Freistaat bleibt laut dem SPD-Politiker bei seiner Zusage, Solarworld mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu unterstützen. Am Donnerstag will der Wirtschaftsausschuss des Sächsischen Landtages in einer Sondersitzung über konkrete Schritte beraten. Beantragt hatte den Termin die Linksfraktion.

"Verhaltene Freude" bei Freibergs OB

Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger reagierte auf die jüngste Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Auch wenn es jetzt für Solarworld weitergehe, sei die Freude verhalten, sagte er. Der Verlust der Arbeitsplätze mache betroffen. Trotzdem sei es insgesamt ein guter Tag. "Denn die Befürchtungen der letzten Wochen, dass es zum kompletten Aus kommt, konnten abgewendet werden."