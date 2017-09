Der Trägerverein "Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V." hat einen zweiten Anlauf für die Aufnahme in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten gestartet. Wie Geschäftsführer Matthias Lißke am Dienstag MDR SACHSEN sagte, wurde der nachgebesserte Antrag an das Auswärtige Amt in Berlin übersandt. Anfang nächster Woche solle er bei der UNESCO in Paris auf Vollständigkeit geprüft werden. Das Jahr 2019 wird dann zeigen, ob sich knapp 20 Jahre Zeit, Arbeit und Herzblut, die in den Unterlagen stecken, gelohnt haben.