Die 63-Jährige hatte vor laufender Kamera von Millionenforderungen berichtet. Bildrechte: MDR/Frank Vacik

In einem Fall soll sie gegenüber einer Rechtspflegerin Schadenersatzforderungen in Höhe von 60 Millionen Euro geltend gemacht haben. In einem zweiten Fall forderte sie von einer Gerichtsvollzieherin 130 Millionen Euro Schadenersatz. Um die Summen eintreiben zu lassen, soll sie auf Malta ein Inkasso-Unternehmen gegründet haben. Die Zwickauerin hatte in der ARD-Dokumentation "Reichsbürger gegen den Staat" vor laufender Kamera den Reportern die Besitzurkunde des Unternehmens gezeigt und von Millionenforderungen berichtet.