Diese beiden witzigen Figuren von Luther und Marx werden in Kürze für die Reformationsfeierlichkeiten in Chemnitz werben. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Die Stadt Chemnitz beteiligt sich mit einer eigenen Veranstaltungsreihe namens "Luther & Marx" am Jubiläum "500 Jahre Reformation". In Kooperation von Evangelischer Kirche, Universität und Theater sind von Anfang April bis Mitte Juni ein Dutzend Aktionen geplant – von Lesungen und Konzerten über Stadtbegehungen bis hin zu philosophischen Betrachtungen.

Das Lutherbildnis an der linken Seite der Jakobikirche im Chemnitzer Stadtzentrum nehmen wohl nur wenige Leute im Vorbeigehen bewusst wahr. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Das Marx-Monument ist zweifellos unübersehbar. Aber es gibt noch zahlreiche Reliefs oder Skulpturen im Stadtgebiet. Das Chemnitzer Theater will auch diese unscheinbaren Zeugnisse hervorheben und schickt dazu Balletttänzer auf Stadtrundgang. Entlang der Denkmäler soll es verschiedene Performances geben.



Was Luther und Marx musikalisch verbindet, wird bei einer Veranstaltung im Park der Opfer des Faschismus vorgestellt. Dort ist ein Konzert geplant, das die Klangwelten von Luther und Marx vereint – will heißen, es musiziert ein Posaunenchor stellvertretend für die Kirchenseite mit einem Schalmeienorchester, das seinerseits "marxistische" Klänge intoniert.