In über einem Monat zu einem guten Team zusammengewachsen: Antje Wienand, Januka, Jörg Wienand, Mutter Sarita Majhi und Sanchita (v.l.) Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Angefangen hat alles 1995. Damals waren Antje und Jörg Wienand das erste Mal in Nepal. Natürlich hatte sie die majestätische Bergwelt des Landes am Fuße des Himalayas angelockt.

Das junge Paar bei seiner ersten Reise im Chitwan Nationalpark. Bildrechte: Jörg Wienand Aber nicht nur das: "Ich wollte schon immer eine Patenschaft für Kinder übernehmen. Und über unseren Reiseleiter lernten wir eine Familie kennen, die Unterstützung für ihre Tochter benötigte", sagt Antje Wienand. Das war die erste nepalesische Patenschaft des Ehepaars aus Chemnitz. Inzwischen ist aus dem Mädchen eine junge Frau geworden, die mit beiden Beinen im Leben steht.

"Wer das sieht, muss einfach helfen"

Als Antje Wienand im Mai 2015 die Bilder von der Erdbebenkatastrophe in Nepal sah, hielt es sie nicht länger zu Hause aus. "Ich wollte den Leuten vor Ort meine Hilfe anbieten", erinnert sich die 47-Jährige. Doch das war gar nicht so einfach. Alle Kommunikationswege waren zusammengebrochen, viele Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten.

Öffentlicher Waschplatz mit Toiletten in Kathmandu 1995. Bildrechte: Jörg Wienand In der Hauptstadt Kathmandu wurde sie Zeuge des zweiten, noch stärkeren Bebens. Diese Momente wird sie nie vergessen und selbst heute fällt es ihr noch schwer, darüber zu berichten. Das erste Mal im Leben habe sie Todesangst verspürt. In dem Chaos nach den Beben lernte sie Sarita Majhi kennen. Sie stammt aus einem Dorf in der Nähe von Kathmandu, arbeitete in der Hauptstadt als Haushaltshilfe. Um der Familie zu helfen, bot Antje Wienand an, Saritas Töchtern den Besuch einer Privatschule zu finanzieren.

Gute Bildung unbezahlbar

Für die 16-jährige Sanchita und ihre zwölf Jahre alte Schwester Januka ein Fünfer im Lotto. Denn in den staatlichen Schulen Nepals besteht nur Schulpflicht bis zur sechsten Klasse. Auf der privaten Schule können die beiden Mädchen das Abitur machen.

Klassenzimmer in einer nepalesischen Dorfschule. Bildrechte: Jörg Wienand Mit einem Durchschnittsverdienst von 50 Euro im Monat wäre das Schulgeld für die beiden Mädchen von bis zu 800 Euro im Jahr nicht bezahlbar gewesen. "Bildung ist die Grundlage, dass die Leute später ihr Land voranbringen können", ist sich Antje Wienand sicher. "Und wenn man das Elend dort gesehen hat, muss man einfach helfen", ergänzt Ehemann Jörg.

Um ihre Patenkinder besser kennenzulernen, entschieden sich die Wienands, Mutter und die beiden Töchter nach Deutschland einzuladen. Zwei Monate mussten sie warten, bis der Visumantrag genehmigt war. Hinzu kamen noch einmal Kosten in vierstelliger Höhe.

Von Hamburg bis zum Fichtelberg

Als die drei endlich in Chemnitz ankamen, hatten die Paten ein buntes Programm organisiert. Neben Exkursionen nach Berlin, Hamburg oder auf den Fichtelberg besuchten sie auch Schulen, waren im Kindergarten, im Hort oder in einem Krankenhaus. Denn beide Mädchen wollen später Krankenschwestern werden. "Es ist unsere erste Reise ins Ausland und ich finde Deutschland wunderschön. Bei uns lebt die ganze Familie in einem Raum und hier hat jeder ein eigenes Zimmer", sagt Januka. Sanchita hat am meisten die Schule begeistert. "Die Schule ist viel moderner und das Niveau viel höher als bei uns zu Hause", schwärmt Januka.

Die ersten Worte auf Sächsisch