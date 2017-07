Der FC Bayern (hier mit Ex-CFC-Spieler Michael Ballack) spielte zuletzt 2003 in Chemnitz, damals in der Saisonvorbereitung gegen den VfB Chemnitz.

Der FC Bayern (hier mit Ex-CFC-Spieler Michael Ballack) spielte zuletzt 2003 in Chemnitz, damals in der Saisonvorbereitung gegen den VfB Chemnitz.

Der FC Bayern (hier mit Ex-CFC-Spieler Michael Ballack) spielte zuletzt 2003 in Chemnitz, damals in der Saisonvorbereitung gegen den VfB Chemnitz. Bildrechte: IMAGO

Das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal zwischen Drittligist Chemnitzer FC und dem deutschen Meister FC Bayern München findet am 12. August statt. Nach der genauen Terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Dienstag wird die Partie in der community4you-Arena um 15.30 Uhr angepfiffen.

Zweitligist Dynamo Dresden tritt ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr auswärts bei TuS Koblenz an. Zur gleichen Zeit kommt es in Halberstadt zum Petersen-Duell zwischen Trainer Andreas mit seiner Germania gegen seinen Sohn Nils mit Bundesligist SC Freiburg. Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt bestreitet sein Heimspiel gegen Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim um 18.30 Uhr.



Am Sonntag, den 13. August (15.30 Uhr), greift der Bundesliga-Zweite RB Leipzig beim Verbandsliga-Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen ins Geschehen ein. Um 18.30 Uhr spielen Zweitligist FC Erzgebirge Aue beim SV Wehen Wiesbaden und Drittligist 1. FC Magdeburg zu Hause gegen den FC Augsburg.