Das Prinzip der Wickeltechnologie ist nicht neu. Forscher der Chemnitzer TU haben dieses Prinzip in den letzten Monaten aber revolutioniert. Bei der klassischen Wickeltechnologie wird um einen Kern in Harz getränktes Fasermaterial aufgebracht. So können Rohre oder Druckbehälter hergestellt werden. Dabei dreht sich das Werkstück in einer Spezialmaschine, die den Werkstoff aufbringt. Bisher ist das nur mit Werkstücken möglich, die "rotationssymetrisch" also kreisrund sind. Die Chemnitzer Forscher haben nun eine Methode entwickelt, mit der auch konkave oder konvexe Werkstücke hergestellt werden können.