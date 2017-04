Görlitz war am Sonnabend von Strafverfolgungsbehörden in Maskat, der Hauptstadt des arabischen Sultanats, festgenommen worden. Grund für die Verhaftung war laut Zimmermann ein Auslieferungsersuchen von Ägypten. Derzeit befindet sich der Wissenschaftler wieder auf freiem Fuß, darf das Land aber nicht verlassen. Die ägyptischen Behörden wollen Görlitz vor Gericht stellen, weil er im Jahre 2013 unerlaubt Proben aus Kammern der Cheopspyramide entnommen und nach Deutschland gebracht habe. Der sogenannte Experimental-Archäologe sagte zu den Vorwürfen, er sei sich keiner Schuld bewusst, da er zuvor eine Erlaubnis für den Besuch der Pyramide eingeholt habe. Dabei durfte er auch in Bereiche, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Görlitz will 2018 mit einem Schilfboot von Sotschi bis nach Kreta segeln. Bildrechte: Jens Zimmermann/Abora Projects

Görlitz forscht vor allem auf dem Gebiet der Seefahrtsgeschichte. Dabei geht er von der Hypothese aus, dass schon in der Jungsteinzeit die Technik des Segelns bekannt war. Nur so sei zum Beispiel der Kulturaustausch in der Mittelmeerregion möglich gewesen. Bekanntheit erlangte der Chemnitzer vor allem mit seinem Abora-Schilfboot-Projekt, mit dem er nachweisen wollte, dass mit solch einfachen Fahrzeugen auch schon vor tausenden von Jahren eine Ozeanüberquerung möglich gewesen sei. Das Vorhaben musste jedoch wegen starker Stürme nach 56 Tagen auf See abgebrochen werden.