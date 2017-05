Bildrechte: MDR/Matthais Wetzel

Es ist schon halb zwei und noch immer haben sich außer der Chemnitzer Künstlerin SiM und einer Handvoll Getreuer keine Menschen am Marx-Denkmal in der Chemnitzer City eingefunden. Dabei war für 13 Uhr der Auftakt der Friedensdemo mit einer Rede geplant. SiM, mit bürgerlichem Namen Maya Anastasia Müller, greift nun doch zum Megafon. Obwohl die Leute ihre Rede auch sehr gut ohne das technische Hilfsmittel hören könnten.

Pazifismus - aber nicht nur

Die Chemnitzer Friedensaktivisten blieben am Sonntag weitgehend unter sich. Bildrechte: MDR/Matthais Wetzel Müller ist eine Pazifistin, daraus macht sie kein Geheimnis. Patentrezepte, wie man die vielen Kriege auf der Welt beenden oder gar nicht erst entstehen lassen kann, hat sie nicht - dafür Vorschläge, wie Aggressionen abgebaut werden können. Das gehe schon im eigenen Alltag los, sagt sie. Einfach mal im Fitness-Studio an den Geräten strampeln oder meditieren, könne da schon viel helfen. "Aggressionen sind die Wurzel von Kriegen und Gewalt. Man kann aber selber etwas dagegen tun. Zum Beispiel Mandalas und Glückskarten malen, gärtnern oder schaukeln." Am besten entspanne sie sich in der Badewanne, sagt die Chemnitzer Malerin.

Alles war vorbereitet, aber es kamen nur wenige. Bildrechte: MDR/Matthais Wetzel Die wenigen Teilnehmer hören aufmerksam zu. Doch ob sie glauben, dass der Krieg in Syrien mit Schaukeln und Baden beendet werden kann, ist nicht zu erkennen. Sicher klingt das alles sehr naiv. Aber ist es deshalb schlecht? "Ich vertrete immer den Weg der Gewaltlosigkeit, wie Mahatma Gandhi", sagt Müller nach ihrer Ansprache. Aber sie sei sich sicher, dass bei Kräften wie dem IS auch militärische Gewalt angewendet werden müsse. "Deshalb unterstützen wir auch die syrischen Widerstandskämpfer." Sie habe viele Freunde und Bekannte, die aus dem syrischen Krieg gekommen sind. Auch deshalb habe sie diese Friedensdemo organisiert.

Ernüchterte Teenager

Mittlerweile ist es 14 Uhr und noch immer sind es höchstens 20 Leute auf der Demo. Ein paar kleine Kinder drucken an einem Stand Linolschnitt-Bilder. Am Marx-Kopf sitzen drei Jungen und beobachten das Ganze interessiert. "Wir sind zufällig hier. Ich finde die Aktion aber o.k.", sagt der 15-jährige Julian und drückt seine Kippe aus.

Die Chemnitzer Künstlerin SiM (weißes T-Shirt) hatte die Demo organisiert. Bildrechte: MDR/Matthais Wetzel Aber der Mensch sei nun mal gewalttätig, das werde sich wohl nie ändern. Dass es einmal eine Zeit ohne Gewalt gibt, glaubt er nicht. Konkret vom Krieg betroffen ist Julians Kumpel Nikita, der neben ihm sitzt. Er ist schon ein paar Jahre in Chemnitz. Viele seiner Familienmitglieder leben noch in der Nähe von Donezk, in der von Separatisten beherrschten Zone. "Kontakt haben wir noch. Aber wir können nichts machen", sagt der 16-Jährige leise.

Dass so wenige Leute zur Demo gekommen sind, macht auch Initiatorin Müller zu Schaffen. "Vielleicht liegt es ja am Wetter, oder an der EU-Demo, gegenüber am Roten Turm", mutmaßt sie. Doch der wichtigste Grund sei sicher ein anderer: "Der Krieg ist nicht hier. Niemand ist direkt betroffen. Zwar hören die Leute viele Nachrichten, aber am Ende ist das alles doch sehr weit weg."