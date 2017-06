Das sächsische Mittelstandsunternehmen Cotesa aus Mittweida soll künftig Teile für den militärischen Schwerlasthubschrauber Chinook CH-47F liefern. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich gaben am Donnerstag in Berlin das Rüstungsgeschäft mit dem US-Konzern Boeing offiziell bekannt.



Cotesa-Gründer und -Geschäftsführer Jörg Hüsken sagte MDR SACHSEN, der Vertrag laufe vorerst über fünf Jahre. Teile für 80 bis 100 Hubschrauber sollen jährlich in die USA geliefert werden. Boeing produziert pro Jahr etwa 900 Hubschrauber des Typs, die in 19 Länder verkauft werden.



Nach Angaben des US-Konzerns gibt es fast 100 deutsche Partner und Zulieferer. Deren Auftragsvolumen erreichte im Vorjahr einen Gesamtwert von nahezu 1,2 Milliarden Euro. Der Schwerlasthubschrauber Chinook soll mit Hilfe von Cotesa leichter werden. Bildrechte: dpa

Cotesa kennt sich aus

Cotesa liefert bereits seit der Gründung 2002 Leichtbaukomponenten für Airbus. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Die 2002 gegründete Cotesa GmbH stellt Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen her. Das Hightech-Unternehmen beliefert bereits den Boeing-Konkurrenten Airbus. Monatlich verlassen 12.000 Teile die Werke in Mittweida und Mochau bei Döbeln, zum Beispiel für den Karbon-Rumpf des A350. In jedem der in den vergangenen 15 Jahren gebauten Airbusse fliege ein Stück Cotesa mit, sagt Hüsken stolz. Mit Boeing komme jetzt ein zweites Standbein in der Luftfahrtindustrie hinzu.

Der US-Konzern hatte bei dem sächsischen Unternehmen angefragt, weil die schweren Metallabdeckungen am Schwerlasthubschrauber durch Leichtbauteile ersetzen werden sollen. Konkret geht es um Integralspante - das sind tragende Elemente für die Abdeckung der Antriebswellen der beiden Rotoren. Cortesa ist Hüsken zufolge derzeit weltweit die einzige Firma, die diese Teile in Leichtbauweise herstellen kann. Sie sind im Vergleich zu den bisherigen Abdeckungen 40 Prozent leichter und haben bessere Eigenschaften, wie der Geschäftsführer erklärt. Einzelheiten nennt er nicht - schließlich handelt es sich um einen Rüstungsauftrag. Blick in ein Produktionshalle der Cotesa GmbH Bildrechte: MDR/Sven Böttger

35 neue Arbeitsplätze

Die Geschäftsführer Martin Kühn und Jörg Hüsken sind stolz auf den Großauftrag aus den USA. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Das gesamte Lieferprogramm von Cotesa umfasst 8.000 unterschiedliche Leichtbauteile. Sie werden von den 650 Beschäftigten an den Standorten in Mittweida und Mochau bei Döbeln in Handarbeit gefertigt. Für jedes Bauteil Maschinen zur Serienfertigung anzuschaffen, wäre angesichts der Stückzahlen und der unterschiedlichen Materialanforderungen viel zu aufwendig. Dank des Großauftrags von Boeing sollen in Mittweida nun 35 weitere Arbeitsplätze entstehen. Eine Werkserweiterung ist dagegen nicht geplant.



Neuer Schub für Sachsens Luftfahrtindustrie?

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Jörg Hüsken, Geschäftsführer Cotesa GmbH, Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries, Sir Michael Arthur, Präsident Boeing Europa und Michael Hostetter, Director Vertical Lift Programs von Boeing Deutschland (v.l.n.r.) Bildrechte: MDR/Tim Herden Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries äußerte sich bei der Bekanntgabe des Vertragsabschlusses zufrieden über die Kooperation zwischen Boeing und Cotesa. "Sie unterstreicht ein stärkeres Engagement von Boeing und untermauert, dass Luftfahrtprodukte und -dienstleistungen aus Deutschland gefragt sind."



Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich nannte den Vertrag einen Beleg für das sächsische Know-how im Bereich Luft- und Raumfahrt. "Von der Forschung über die Materialentwicklug bis hin zur Produktion von Bauteilen oder Sensorik können wir in Sachsen die komplette Wertschöpfungskette abbilden."



Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig sieht in dem Auftrag für Cotesa eine Stärkung Sachsens als Luft- und Raumfahrtstandort. Dieser Industriezweig ist nach Branchenangaben mit 7.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Freistaat.