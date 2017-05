Bildrechte: MDR/Andreas Seidel

Sören Uhle, Chef der CWE, betonte, dass man den Chemnitzern kein fertiges Konzept zum Feiern vorsetzen wolle. Daher waren die Bürgerinnen und Bürger vor einem Jahr aufgerufen worden, sich mit eigenen Projekten zu beteiligen. Trotz anfänglicher Skepsis seien 280 Ideen eingegangen, aus denen sich zum jetzigen Zeitpunkt etwa 150 konkrete Projekte entwickelt hätten.

Wir hatten uns 52 Projekte gewünscht. Daraus ist die dreifache Zahl geworden. Wir haben also den Nerv der Chemnitzer getroffen. Sören Uhle Geschäftsführer der CWE mbH

Einige der ausgewählten Projekte wurden stellvertretend für das gesamte Paket vorgestellt. So werden unter anderem Amateurfunker mit dem speziellen Funkcode "DM 875 C" über den Äther gehen. An der Zentralhaltestelle werden über Soundcollagen Textilgeschichte, Liebeserkärungen an die Stadt oder Kunstgeschichte(n) thematisiert. Selbst "Baden in der Stadtgeschichte" gehört dazu. Ein Bällebad mit 875 Bällen, auf denen Fakten zur Stadt zu finden sein werden, soll hautnahen Kontakt zur Geschichte ermöglichen.

Eines der Projekte: Die Alte Aktienspinnerei

Die Technischen Universität Chemnitz will sich mit einer Vortragsreihe beteiligen. Hier soll die Alte Aktienspinnerei in den Mittelpunkt gerückt werden. Das Gebäude wird derzeit zur Universitätsbibliothek umgebaut.

Professor Christoph Fasbender, Prorektor der TU und Mitglied der Programmkommission, will diese Vorträge jedoch nicht akademisch anlegen. "Das Haus hat eine bewegte Geschichte. Eine Spinnerei, die später als Bibliothek, als Spielstätte des Puppentheaters und als Wismut-Kaufhaus genutzt wurde, erzählt viel über die Stadt. Da der Umbau nächstes Jahr noch nicht abgeschlossen sein wird, können wir unter Umständen die Vorträge auf die Baustelle verlegen." Das Gebäude weise aber auch klar in die Zukunft, weil es als neue Unibibliothek städtebaulich als Brücke zwischen Innenstadt und dem Wohngebiet Brühl diene und dieses Wohngebiet damit wieder zur Stadt hole. Die zukünftige Universitätsbibliothek in der Alten Aktienspinnerei Bildrechte: MDR/Mathias Schaefer

Vorbereitung auf die Kulturhauptstadtbewerbung

Ferenc Csák, Leiter des Kulturbetriebes der Stadt Chemnitz, sieht diese identitätsstiftenden Projekte der Einwohner von Chemnitz auch als Grundstein für die geplante Bewerbung der Stadt als "Kulturhauptstadt Europas" 2025. "Es ist sehr wichtig, dass in der Bewerbung die Inhalte aus der Stadtmitte erwachsen und nicht von außen hereingetragen werden. [...] Jeder in der Stadt nimmt ganz andere Sachen wahr, wenn wir über eine Kulturhauptstadt sprechen. Wir schauen gleichzeitig mit dem Stadtjubiläum in die Vergangenheit und mit der Kulturhauptstadt in die Zukunft".