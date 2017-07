Bildrechte: MDR/Lucas Görlach

Ein halbes Pfund Mehl, ein Ei, 125 Gramm Margarine, Salz und ein Päckchen Vanillinzucker. Mehr braucht man nicht für den süßen Mürbeteig aus dem DDR-Backbuch. Im Jahr 1967 erschien die erste Auflage des Küchenklassikers. Nachdem es in der DDR keine Lebensmittel-Rationierungen mehr gab, kehrte allmählich der Spaß am „Essen-Machen“ in die Haushalte ein. Doch das Backbuch sollte nicht nur den „Spaß am Backen“ fördern, sondern auch als Nachschlagewerk für Rezepte aller Art dienen.