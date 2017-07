Am Abend finden zum Abschluss der "Global Space Odyssey" mehrere Parties statt. Da in den vergangenen Wochen mehrmals gegen einen Club in der Südvorstadt vorgegangen und eine Sperrstunde von 5 bis 6 Uhr durchgesetzt wurde, setzen die Teilnehmer der Demo auch bei diesem Thema ein Zeichen. Grünen-Chef Jürgen Kasek hat eine Petition gestartet, in welcher er den Stadtrat bittet, die Sperrstunde nicht mehr durchzusetzen und sie auch nicht auf andere Clubs auszuweiten. Dies schade Leipzig als Standort der Kulturwirtschaft und dem Ruf der Stadt, schreibt er in der Petition.