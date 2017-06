Rund 40.000 Fans haben am Mittwochabend in Dresden die britische Synthiepopband Depeche Mode gefeiert. Auf ihrer "Global Spirit Tour" spielten Frotmann Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher auf der Festwiese im Ostragehege. Neben Stücken ihres inzwischen 14. Studioalbums "Spirit" sorgten vor allem die alten Hits wie "Personal Jesus" und "Everything Counts" für Begeisterung. Auch ein Regenschauer während des Konzerts konnte die Stimmung nicht trüben. Die Musik hallte über halb Dresden hinweg.

Dave Gahan hatte Songs vom neuen Album "Spirit" und viele alte Hits mit nach Dresden gebracht. Bildrechte: MDR JUMP/Alexander Jung Mehr als drei Jahre mussten die Dresdner Fans auf ein Wiedersehen warten. 2014 hatten Depeche Mode in der ausverkauften Messehalle gespielt. Das Konzert am Mittwochabend war nicht ausverkauft. Es war allerdings auch ein Zusatzkonzert. Viele Fans hatten sich bereits Karten für Leipzig oder Berlin besorgt. Beim Tourauftakt in Deutschland am 27. Mai waren rund 70.000 Besucher in Leipzig dabei.

Wartezeiten am Einlass

Nach den jüngsten Terroranschlägen in Großbritannien galten für die Konzerte strenge Sicherheitsauflagen. Am Einlass in Dresden wurden Besucher mit Metalldetektoren abgetastet und die Taschen kontrolliert. Es bildeten sich lange Warteschlangen. Fans berichteten von bis zu zwei Stunden Wartezeit. Pierre Gehrmann von der Konzertagentur Mawi hatte die Besucher im Vorfeld um Verständnis gebeten: "Die Sicherheitsvorkehrungen kann man mit denen in einem Flugzeug vergleichen." Wasserflaschen und andere Getränke waren verboten. Ebenso größere Taschen, Rucksäcke und Helme. Lediglich Damenhandtaschen bis zur Größe DIN A4 waren zugelassen.

Bis vor zur Bühne war es am Mittwochabend ein langer Weg. Wegen strenger Sicherheitsvorkehrungen warteten manche Fans bis zu zwei Stunden am Einlass. Bildrechte: MDR JUMP/Alexander Jung Selbst Gürteltaschen waren tabu. "Das beißt sich ein wenig mit den Damenhandtaschen", gibt Gehrmann zu, "weil Gürteltaschen kleiner sind. Aber es ist einfach so". Die Agentur hatte ihre Einlasskontrollen nach dem Anschlag von Manchester noch einmal überarbeitet. Erlaubt waren beim Konzert in Dresden dagegen Geldbörsen, Handys, Schlüsselbunde und auch Regenponchos. Der ideale Konzertbesucher durfte also nicht mehr bei sich tragen, als bei einer Gartenparty.

Polizeischutz von allen Seiten

Die Dresdner Polizei sicherte das Depeche Mode Konzert in Dresden mit Spezialkräften ab. Die Beamten hatten sich unter anderem auf einer nahen Brücke und einem Hügel aufgestellt, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. Die Einsatzkräfte waren mit Sturmgewehren ausgerüstet. Zudem standen gepanzerte Fahrzeuge bereit. Die sogenannten "Nizza-Steine"für Straßensperren wurden nicht eingesetzt. Schwerbewaffnet, aber entspannt - Spezialkräfte der Polizei sicherten das Konzert in Dresden ab. Bildrechte: MDR/Christian Essler