Mitte Mai hat der Photovoltaik-Konzern Solarworld Insolvenz angemeldet. Der Solarmodulhersteller hat auch einen großen Standort in Freiberg. Ist die deutsche Solarindustrie am Ende?

In China ist der Ausbau der Photovoltaik-Industrie von höchstem Interesse. Das macht einiges aus. Wir dürfen die chinesischen Firmen nicht unterschätzen. Die Spezialisten aus China haben exzellente Ausbildungen absolviert. Viele von ihnen studierten an Photovoltaik-Kaderschmieden wie der "University of New South Wales" in Australien.

Das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben hier in Deutschland wahrscheinlich weltweit die größte und beste Forschungslandschaft im Bereich Solartechnologien. Was in die Industrie überführt wurde, ist fast alles in Deutschland entwickelt worden. Die Fülle der Forschung ist enorm. Die Hoffnung ist immer, dass sich das wirtschaftlich auch auszahlt. Wir müssen entscheiden, ob wir in diesen Feldern Innovationstreiber bleiben möchten oder nicht. Welche Technologien wir als Schlüsseltechnologien in Europa behalten möchten und auf welche Marktsegmente wir verzichten können. Wie kann ich Innovationen und Schlüsseltechnologien im Land halten? Das ist eine von vielen schwierigen Fragen, deren Antwort wir dringend benötigen.