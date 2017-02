In Leipzig will eine Jury, bestehend aus 36 Persönlichkeiten der Musikszene, ab Montag Deutschlands beste junge Musiker finden. Unter anderem Jeremias Schwarzer, Dorothee Oberlinger, Maurice Steger und Folkert Uhde bewerten beim Deutschen Musikwettbewerb (DMW) rund 280 Nachwuchstalente.

Das Besondere am Deutschen Musikwettbewerb ist, "dass die Förderung erst nach dem Wettbewerb beginnt“, sagt Projektleiterin Irene Schwalb im Interview mit MDR KULTUR. So bekommen die Stipendiaten und Preisträger nur eine vergleichsweise geringe Geldsumme, aber eine bis zu drei Jahre lange Förderung mit CD-Aufnahme, mehreren Konzerten und Beratungsgesprächen.

Schwalb ist seit zwei Jahren beim DMW. Ihr wichtigstes Anliegen war es, den Musikwettbewerb, der zum 43. Mal stattfindet, endlich auch nach Ostdeutschland zu bringen. "In Leipzig sind wir mit mehr als offenen Armen empfangen wurden“, sagt sie. In der Jury sitzen in diesem Jahr die Professoren der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy“ (HMT) Gerald Fauth, Thomas Hauschild und Tatjana Masurenko sowie Alfredo Lasheras Hakobian und Michael Silberhorn vom Label GENUIN.

Junge deutsche Musiker fördern

Die Gesamtjury entscheidet nach drei bzw. vier Runden über die Vergabe der Stipendien und der Preise des DMW. Von den teilnehmenden Musikern - die maximal 30 Jahre alt sein dürfen - werden neun Werke verlangt. "Das kann ich nur machen, wenn ich vernünftig vorbereitet bin“, erklärt Schwalb.

Die Gründungsidee des DMW war die, dass zu wenige deutsche junge Musiker an den internationalen Wettbewerben teilnahmen, geschweige denn sie gewannen. Daher musste erst einmal eine bundesweite Ebene geschaffen werden.

"Carte Blanche" für Kreativität

Bildrechte: © DMW/Sonja Werner Neu in der 43. Saison des Deutschen Musikwettbewerbes ist die "Carte Blanche“ in der dritten Runde. Hier sollen die Teilnehmer selbst künstlerische Schwerpunkte setzen, diese durch kleine Moderationen dem Publikum näher bringen, und damit ihre persönliche Kreativität und Vielfalt zeigen. Auch technische Hilfsmittel wie Ton- oder Videoeinspielungen oder die Einbeziehung von bis zu drei künstlerischen Gästen sind erlaubt. Insgesamt wird der Wettbewerb in 14 Kategorien ausgetragen, erstmals ist in diesem Jahr die Blockflöte dabei.

Den Abschluss des Deutschen Musikwettbewerbs 2017 bilden die beiden Preisträgerkonzerte am 10. März, 19 Uhr, in der HMT (Kammermusik) und am 11. März, 19 Uhr, im Großen Saal des Gewandhauses zu Leipzig (Solisten mit der Staatskapelle Halle unter der Leitung von Dominik Beykirch). Der Eintritt ist frei.