Ob ein Krebsmittel, die Kopfschmerztablette oder die Antibabypille gefälscht ist oder nicht, kann kaum einer auf den ersten Blick erkennen. Auch nicht Ärzte oder Apotheker. Und das kann verheerende Folgen haben, denn illegal hergestellte Medikamente tauchen auch in deutschen Krankenhäusern und Apotheken auf. So gab es im Jahr 2008 einen weltweiten Skandal um den Blutverdünner Heparin. Damals kamen verunreinigte Chargen des Medikaments in Umlauf, das starke allergische Reaktionen hervorrief. Allein in den USA gab es in einem Jahr 250 Tote. Auch in deutschen Kliniken hatten Patienten durch das verunreinigte Heparin mit ernsten Komplikationen zu kämpfen, glücklicherweise gab es keine Toten. Es stellte sich heraus, dass der chinesische Hersteller das Heparin mit einer chemischen Substanz gestreckt hatte.

Wirkstoffe mit fragwürdiger Herkunft

Ein Fall, der eines zeigt, sagt der Journalist und Regisseur Daniel Harrich in der MDR-Sendung "Dienstags direkt": "In vielen Fällen geht es um Leben und Tod." Harrich hat viele Jahre zu gefälschten Medikamenten recherchiert und mehrere Dokumentationen zum Thema gemacht. Auch in Deutschland kommen gepanschte Arzneimittel trotz staatlicher Kontrollen auf den Markt. Ein Problem ist die Produktion der Wirkstoffe, denn die verlagern immer mehr Pharmakonzerne in Länder wie China oder Indien. Dafür gebe drei Gründe, so Daniel Harrich: "Niedrigere Kosten durch Lohnersparnis, weniger Kontrollen und sehr lasche Umweltauflagen."

Hinzu komme, dass natürlich auch die Patienten möglichst preiswerte Medikamente möchten und die Krankenkassen Rabattverträge mit den Herstellern abschließen. Aber auch der Staat trage dazu bei, dass Fälschungen leicht verkauft werden können. Denn der Verbraucher könne nicht zurückverfolgen, wo der Medikamentenwirkstoff produziert wurde.

Bildrechte: IMAGO Wir lassen uns das in keinem anderen Bereich unseres Lebens gefallen. Ob bei den Turnschuhen, den Eiern oder Fleisch – überall muss eine Rückverfolgbarkeit gegeben sein. Im Arzneimittelbereich ist das nicht der Fall. Daniel Harrich, Journalist

Daniel Harrichs fordert deshalb mehr Transparenz bei der Produktionskette der Medikamente – da sei auch der Gesetzgeber gefragt. Eine Forderung, die Göran Donner, Vizepräsident der Sächsischen Landesapothekenkammer, unterstützt. Denn selbst Ärzte und Apotheker können nicht nachvollziehen, woher die Wirkstoffe in den Medikamenten kommen. Auf den Verpackungen müsse laut Gesetz nur stehen, wer der pharmazeutische Unternehmer ist. Woher die Wirkstoffe im Medikament kommen, ob aus Deutschland oder aus China, weiß nur das Unternehmen.

Neues System für mehr Medikamentensicherheit