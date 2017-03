Ja. Darüber wird nicht gern geredet, doch man kann das ganz klar so benennen. Viele Experten befürchten, dass die nächste Generation behinderter Menschen entsteht. Andererseits hat jeder das Recht auf Elternschaft und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit.

Viele Menschen mit Behinderung arbeiten in Werkstätten und leben in Wohngruppen.

Viele Menschen mit Behinderung arbeiten in Werkstätten und leben in Wohngruppen.

Viele Menschen mit Behinderung arbeiten in Werkstätten und leben in Wohngruppen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Klar, allein im vergangenen Jahr haben wir zwei Hochzeiten gefeiert. Ein Paar wohnt – je nach Fähigkeit – gemeinsam in einer kleinen Wohnung, ein anderes in einem Zimmer. Das wäre früher niemals denkbar gewesen. Männer und Frauen waren strikt getrennt.

Finden behinderte und gesunde Menschen zueinander? Hier muss man differenzieren. Paare mit Körperbehinderten sind keine Seltenheit. Anders ist es bei geistig Behinderten. Für sie ist es schwer, gesunde Menschen kennenzulernen. Der Kontakt besteht meistens nur innerhalb von Familien. Wenn Sie sagen, 'mein Mann ist geistig behindert', werden sie in der Gesellschaft nicht angenommen. Körperlich Behinderte sind viel mehr akzeptiert als geistig Behinderte.

Ich habe es in zwei Fällen erlebt, dass sich Mitarbeiter in Bewohner verliebt haben. Da hier jedoch ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, können wir die Beziehung in dieser Form nicht erlauben. Hier muss Profession und Privates getrennt werden. Wir haben dem Mitarbeiter eine Versetzung angeboten, danach war auch die Beziehung vorbei. Sobald eine Abhängigkeit besteht, müssen wir jedes Risiko eines Missbrauchs ausschließen.