Auf sächsischen Baustellen wird immer mehr gestohlen. Nach Angaben des Bauindustrieverbands Sachsen/Sachsen-Anhalt waren im vergangenen Jahr 85 Prozent aller Baustellen im Freistaat betroffen. Acht Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Diebstähle sei leicht zurückgegangen. 2016 wurden knapp 2.200 Delikte registriert, 2015 waren es noch mehr als 2.300 Fälle. Die Aufklärungsquote verharrte im vergangenen Jahr auf niedrigem Niveau. In Sachsen wurden nur zwei von zehn Fällen schweren Diebstahls aufgeklärt.

Der Klassiker unter dem Diebesgut ist Momberg zufolge Diesel aus Baumaschinen. Vor allem wenn der Dieselpreis steigt, werde vermehrt Kraftstoff gestohlen. Auch Dämm-Material und andere Baustoffe sowie Kleingeräte wie Bohrmaschinen und Kettensägen werden gestohlen. Doch damit nicht genug. Momberg erklärte, Diebe würden auch vor großen Bauzäunen, Gerätschaften und Fahrzeugen nicht Halt machen: Rüttelmaschinen, Lkw, Sattelauflieger und Bagger würden ebenfalls vermehrt von Baustellen verschwinden. Vor allem professionelle Diebesbanden seien ein Problem. Diese würden mittlerweile ganze Baustellen abmontieren. Vor allem an Wochenenden und nachts seien sie aktiv.

Auch eine Möglichkeit, Baumaschinen vor Dieben zu schützen. Bildrechte: IMAGO

Um Diebstählen habhaft zu werden, sieht Momberg unter anderem den Staat in der Pflicht. Es sei seine Aufgabe, Eigentum zu schützen. Deshalb müssten die Polizeipräsenz erhöht und Ermittlungsaktivitäten ausgebaut werden.



Aber auch die Unternehmer selbst sind Momberg zufolge in der Pflicht. Es gebe viele Möglichkeiten, Eigentum besser zu schützen: GPS in Geräten und Maschinen oder Videoüberwachung vor Ort. Zudem seien Versicherungen eine Option, entstandene Schäden abzufedern.