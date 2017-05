Eine Skulptur auf dem Neumarkt erregt die Gemüter: Das "Denkmal für permanenten Neuanfang" zeigt Teile von bekannten Monumenten als Collage auf einer Hebebühne. Dass der Ort, wo das neue Kunstwerk platziert wurde, gerade vor der Frauenkirche ist, dafür haben viele Menschen in der Landeshauptstadt kein Verständnis. So schreibt Nutzerin "Bärbel" in einem Kommentar auf mdrsachsen.de: "Ich bin entsetzt, dass auf dem Neumarkt wieder so ein furchtbares Denkmal steht. Was hat dieser Schrottberg vor der Frauenkirche verloren?" Nutzerin "Anna" schließt sich an: "Bin auch der Meinung, dass solche Kunst nicht unbedingt auf den Neumarkt gehört."

Der Neumarkt in Dresden Bildrechte: IMAGO "Altmeister 50" schreibt: "Es geht hier in erster Linie um den Ort der Präsentation. Mir konnte bisher noch keiner einen plausiblen Grund dafür nennen, warum es für die Schrottbusse und die jetzige Konstruktion ausgerechnet der Neumarkt sein muss, der für das alte Dresden steht und nicht beispielsweise der Postplatz rings um die Autodusche, die das Moderne verkörpert."

Der Geschäftsbereich Kultur und Tourismus der Stadt Dresden sieht eine falsche Wahrnehmung als Ursache für das Unverständnis: "Dieser Eindruck entsteht, weil es seit letztem Jahr eine Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen auf dem Neumarkt gegeben hat. Als zentraler Platz in der Stadtmitte zieht er auf besondere Weise die Aufmerksamkeit auf sich, so dass diese temporären Projekte deutlicher wahrgenommen werden."

Die "AMALIA" vom Dresdner Künstler André Tempel auf der St. Petersburger Straße Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Künstlerische Projekte würden aber schon seit Jahren auch an anderen Standorten in Dresden realisiert. Künstler, die Projekte für den öffentlichen Raum entwickeln, setzen sich dabei in der Regel mit konkreten Orten und deren Ortsspezifik auseinander. So gibt es seit 2010 beispielsweise zahlreiche künstlerische Projekte des Haifische Dresden Süd-West e. V. im Plauenschen Grund, es gab 2013 die "AMALIA" von André Tempel auf der St. Petersburger Straße oder seit 2014 stehen die "Restzeichen" von Paul Elsner auf dem Kraftwerk Mitte, um nur einige Beispiele zu nennen.

Parkplatz statt Bühne für Kunst

Das "Denkmal für den permanenten Neuanfang" steht auf dem Neumarkt in bester Nachbarschaft zur Frauenkirche, dem Luther-Denkmal und dem Standbild von Friedrich August dem II. Viele Dresdner wünschen sich, den Neumarkt so zu belassen wie er ist oder wenigstens anders zu nutzen. "Markus" fragt: "Warum kann man die Frauenkirche einfach nicht in Ruhe lassen? Ist sie selbst nicht genug schön? Braucht sie unbedingt irgendeine Ergänzung?" Und Nutzer "Atze" kommentiert: "Ich denke, eine kleine Oase, ein Brunnen, auch zur Erfrischung für die Kinder, wäre angesagt. Im Sommer kann man es bei Hitze kaum auf diesem Platz aushalten." Manch einer wünscht sich eine sinnvollere Maßnahme, da Dresden schon voll von Denkmälern und historischen Bauten ist. In einem Kommentar heißt es: "Vielleicht wäre der Neumarkt als innerstädtischer Parkplatz für Touristen wie Beschäftigte einfach besser geeignet, als für Unsinn aller Art."

Kunstkommission entscheidet

Dresden arbeitet seit 1996 bei Kunst im öffentlichen Raum mit einer Kunstkommission. Diese wird aller vier Jahre neu berufen und besteht aus Vertretern der Stadtverwaltung, des Stadtrats und ehrenamtlich mitarbeitenden Künstlern, Architekten und Kunstsachverständigen. Sie entscheidet auf den vierteljährlich stattfindenden Sitzungen über die Bewilligung von Mitteln zur Realisierung von Vorhaben, die von Künstlern bzw. anderen Antragstellern an die Kunstkommission herangetragen werden. Sie entscheidet aber auch über etwaige Standorte oder künstlerische Aufgaben und die Initiierung von Kunstwettbewerben.

Diskussion über Kunst

Vor dem "Denkmal für den permanenten Neuanfang" wurde das umstrittene Anti-Kriegs-Denkmal mit den Aleppo-Bussen des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni abgebaut - das ebenfalls stark kritisiert wurde. Es stand nur knappe drei Monate auf dem Neumarkt. Die neue Skulptur des Künstlerpaares Heike Mutter und Ulrich Genth soll noch bis 2019 zu sehen sein. Der Abbau des Busmonuments auf dem Neumarkt Dresden Bildrechte: IMAGO