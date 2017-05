In Dresden startete am Sonntag das 47. Internationale Dixieland Festival. Der Auftakt fand traditionell im Dresdner Zoo statt. Zwischen Koalas, Pinguinen und Co. hieß es wie immer: "Dixieland in Familie". Die jüngsten Gäste dürfen sich in diesem Jahr außerdem auf das Dixieland-ABC für Kinder freuen, das es sonst nur im Rundkino zu erleben gibt.