Warum muss man an den 13. Februar erinnern?

Am 13. Februar wurde die Stadt zerstört und mit dieser Zerstörung ist viel Leid geschehen. Leid hört nicht auf, solange Menschen trauern und leiden. Einerseits gilt es, Gedenken zu praktizieren und sichtbar zu machen. Wenn die Zeitzeugen gestorben sind, müssen wir uns erinnern, was passiert und geschehen ist, damit die Geschehnisse nicht wiederkehren. Insofern hat der 13. Februar eine doppelte Perspektive. Auf der einen Seite möchten wir zeigen, dass wir Mitgefühl mit den Opfern haben und mit dem sinnlosen Terror des Zweiten Weltkrieges. Zum anderen wollen wir immer wieder die Perspektive aktualisieren, zeigen, dass wir uns engagieren und versuchen, Leid in unserer Gegenwart zu verhindern.

Bildrechte: MDR/Joachim Klose

Im Zweiten Weltkrieg sind viele Städte zerstört worden, manche von der Fläche her wesentlich mehr als Dresden. Prozentual zur Bevölkerung starben auch in anderen Städten wesentlich mehr Menschen als in Dresden. Warum ist Dresden so etwas Besonderes?

Es geht nicht um Statistiken, ob weniger oder mehr Leute umgekommen sind. Es geht darum, dass diese Opfer völlig sinnlos waren. Der Krieg gilt seit Sommer 1944 als entschieden. Insofern handelt es sich um die Bombardierung einer Zivilgesellschaft, einer zivilen Stadt - die militärischen Anlagen ringsum sind stehengeblieben.

Hinzu kommt, dass das Gedenken nach dem Krieg immer wieder missbraucht wurde. Da hatten sich die diktatorischen Systeme nicht viel gegeben. Die DDR wusste, die Zerstörung für eigene Zwecke zu nutzen, die angloamerikanischen Bomberverbände passten sehr gut in ihr Feindbild. Insofern fühlten sich die Menschen, die unter der Zerstörung gelitten haben, missverstanden oder auch missbraucht. Ich glaube, aus der Perspektive schaukelt sich so etwas auf.

Nach 1990 hat sich der Missbrauch des 13. Februar noch einmal verstärkt, aufgrund der rechtsextremen Provokation, die die Stadt ja auch nicht aussitzen konnte. Die Bilder sind um die Welt gegangen, als die Situation 2011 in fast straßenschlachtähnliche Zustände eskalierte. Wir wollten deutlich zeigen, dass das nicht die Form des Gedenkens ist, die wir wünschen. So haben wir versucht, andere geeignete Formen zu finden.

Was sind geeignete Formen der Zukunft, um an die Zerstörung Dresden zu erinnern?

Das stille Gedenken wird immer wichtiges Zentrum der Gedenkkultur sein. Dieses Gedenken, bei denen die Dresdner um 21.45 Uhr, als die Bomben auf Dresden fielen, ihre Fenster öffnen und alle Glocken der Stadt läuten. Ich glaube, diese Form des individuellen persönlichen Gedenkens, auch des Gebetes und der Gottesdienste wird bleiben. Allerdings hat das stille Gedenken einen Nachteil, es ist nicht öffentlich sichtbar. Wenn also Gedenkteile instrumentalisiert werden, muss man irgendwie Farbe bekennen. Insofern hat sich die AG 13. Februar nach den Ereignissen 2011 für eine Menschenkette entschieden - auch als Abwehr gegen rechtsextreme Provokation an diesem Tag.

Doch selbst wenn die Rechtsextremen am 13. Februar nicht mehr kommen und nicht mehr kämen, halte ich diese Form des Sichtbarmachens eines Gemeinwillens für dringend notwendig in einer Gesellschaft. Wir brauchen einen Ort und auch Ereignisse, an denen wir zum Ausdruck bringen, was uns gemeinsam wichtig ist und wertvoll erscheint. Ich glaube, eine Demokratie braucht das noch stärker als geschlossene Gesellschaften, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man gemeinsam etwas sichtbar macht. Bildrechte: dpa

Der 13. Februar ist für die Stadt Dresden ein wichtiges Ereignis, ein wichtiger Zeitpunkt. Die Form, die wir um den Lauf der Jahre gefunden haben, ist eine geeignete Form. Ob sie sich auf Dauer durchhalten lässt, darüber kann man streiten. Darüber kann man auch diskutieren. Ich glaube auch, dass die Menschenkette nichts Statisches ist, sondern dass sie immer wieder leichte Veränderungen erfahren muss.

Bildrechte: MDR.DE/DPA Wir haben im vergangenen Jahr eine Begrifflichkeit auf die Menschenkette gelegt. Es ging um ein Willkommen und um Gastfreundschaft. Dieses Jahr wollen wir das Mitmenschliche sichtbar machen. Wir wollen Empathie leisten mit Menschen in anderen Konfliktsituationen, zu dem Leid in anderen Regionen dieser Welt. Denken Sie an die Ukraine oder an Syrien, an Aleppo. Das wird ja jetzt sichtbarer, die Konfrontation oder die Konfliktlage durch die Kunstaktionen, die in der Stadt parallel stattfinden. Sie sind zwar nicht von der AG 13. Februar initiiert, passen jedoch gut in den Kontext des diesjährigen 13. Februar.

Sie haben die Konflikte in der Stadtgesellschaft Dresdens angesprochen. Der Oberbürgermeister hat gesagt, Dresden war keine unschuldige Stadt. Er hat darauf verwiesen, dass Dresden eine Hochburg der Nationalsozialisten war. Dafür ist er sehr angefeindet worden. War Dresden eine schuldige Stadt?

Die Frage stellen aus meiner Perspektive immer nur zwei extreme Ränder in unserer Gesellschaft. Die Rechten behaupten, die Stadt sei unschuldig und damit ein Opfer. Natürlich war die Bombardierung ziviler Terror, doch sie war auch Folge dieses Krieges. Die Linken hingegen meinten, gegen diese Nivellierung der Zerstörung angehen zu müssen und die Mitte der Gesellschaft in Mithaftung zu nehmen. Wer sich nicht richtig positioniere, mache sich selbst mit schuldig. Ich glaube, beides ist nicht richtig. Der Mitte der Gesellschaft ist schon klar, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben.

Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Dresden ist nicht zufällig zerstört worden. Es ist die Folge eines Krieges, den die Deutschen über die Welt gebracht haben. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wir leiden und trauern aufgrund dieser Zerstörung bis heute. Wir wissen aber auch, dass wir verantwortlich dafür sind, dass wir als nachfolgende Generation die Verantwortung tragen. In dem Sinne sind wir nicht schuldig als Personen, es sind auch keine abstrakten physikalischen Strukturen schuldig – ein Haus kann nicht schuldig sein, auch keine Semperoper, aber die handelnden Menschen.

Wir wissen, dass die Gesellschaft, aus der wir hervorgegangen sind, maßgeblich am Nationalsozialismus beteiligt war. Im Übrigen war Dresden kein Ruhmesblatt, die Stadt war natürlich involviert in den Krieg. Dresden war schon immer eine Bühne, auf der sich Diktaturen präsentiert haben. Die Nationalsozialisten wussten die Stadt zu nutzen. An den Kunsthäusern, den Theatern, der Semperoper wurden die jüdischen Künstler als erste verwiesen. Die erste große Bücherverbrennung war in Dresden. Zu behaupten, Dresden wäre nicht involviert in die Diktatur des Nationalsozialismus ist völlig absurd. Und die Behauptung, die Zerstörung Dresden hätte nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun gehabt, ist ebenso absurd. Also sofern würde ich sagen: Wir wissen, dass wir als Gesellschaft Anteile an diesen Ereignissen haben, dass wir die Verantwortung tragen und wir sollten diese Begrifflichkeiten einfach nicht instrumentalisieren.