Der Presseclub Dresden trifft sich in der Regel an einem Montag. Zuletzt am 8. Mai 2017 - Pegida und die AfD demonstrieren an diesem Abend zum ersten Mal gemeinsam an der Frauenkirche, mit zwei Bühnen. Die Forschungsgruppe "Durchgezählt" kommt auf 2.400 Teilnehmer.



Oberbürgermeister Dirk Hilbert räumt vor den Pressevertretern an diesem Tag ein, zu Beginn unterschätzt zu haben, was sich da bei Pegida aufbaue. Es habe das Feingefühl gefehlt, rechtzeitig deutliche Zeichen dagegen zu setzen. Aus diesen Fehlern hätten andere Städte in Deutschland gelernt.