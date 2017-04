Abschied aus Dresden: Ein umstrittenes Busmonument zieht um

Das Busmonument war anlässlich des Gedenkens an die Zerstörung der Stadt Dresden am 13. Februar aufgebaut worden. Die ausrangierten Busse sollten an eine Barrikade in der syrischen Stadt Aleppo erinnern. Die Verbindung des Kriegs im Nahen Osten mit der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg hatte für heftigen Protest gesorgt. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel