Asylrecht in Sachsen neu geregelt Landesregierung beschließt Abschiebehaft

Die sächsische Landesregierung hat ein neues Gesetz zum Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern beschlossen. Es ermöglicht die Unterbringung von Ausreisepflichtigen in einer zentralen Hafteinrichtung bis zu ihrer Rückführung in ihr Heimatland. Die Haft kann bis zu sechs Monate dauern, vorausgesetzt ein Richter hat dies vorher angeordnet. In weniger schweren Fällen ist ein Ausreisegewahrsam von bis zu zehn Tagen vorgesehen. Sachsens Innenminister Markus Ulbig sagte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs in Dresden, damit solle verhindert werden, dass Betroffene untertauchen, um der Abschiebung zu entgehen.

Innenminister Ulbig: Gewahrsam soll im 1. Quartal 2018 starten. Bildrechte: MDR/xcitepress

Das Gesetz soll eine im Mai vom Landtag beschlossene Übergangsregelung ablösen. Diese erlaubt einen Abschiebegewahrsam von bis zu vier Tagen. Doch nach Informationen des Innenministeriums wurde davon bislang in Sachsen kein Gebrauch gemacht. Der Grund sind fehlende Gewahrsamseinrichtungen. Minister Ulbig kündigte am Dienstag an, im ersten Quartal 2018 werde der Ausreisegewahrsam in Betrieb gehen. Bis zum Sommer soll die Abschiebehaft folgen.



Beide Einrichtungen entstehen in Dresden im ehemaligen Technischen Rathaus in der Hamburger Straße. Das Gebäude wird derzeit umgebaut. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 9,1 Millionen Euro. Für den Gewahrsam sind 34 Plätze, für die Haft 24 Plätze vorgesehen.