Polizei-Einsatz im Hechtviertel Dresden Proteste gegen Abschiebung einer armenischen Familie

Am Montag Abend hat die Polizei eine Abschiebung einer armenischen Familie in Dresden vollzogen. Nachbarn und Flüchtlingsrat protestierten gegen das Vorgehen. Der Sächsische Flüchtlingsrat will die Abschiebung in letzter Sekunde juristisch verhindern.