Dresden im ADFC-Fahrradklima-Test Zum Fahrrad-Mekka fehlt noch ein Stück

Radfahrer in Leipzig und Chemnitz geben "ihrem" Fahrradklima bessere Noten. Leipzig nimmt deutschlandweit Platz 9 ein, Chemnitz Rang 14. Was nicht heißt, dass die 1.040 Dresdner Radfahrer, die beim Test mitgemacht haben, nur Schlechtes sehen. Als positiv bewerten sie die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Das Angebot an Leihfahrrädern wird gelobt. In Dresden lässt es sich zügig fahren. Dass Fahrräder in öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenommen werden können, findet große Anerkennung.

Das Dresdner Ordnungsamt hat bisher in diesem Jahr festgestellt, dass Autos 123 Mal auf Radwegen oder Schutzstreifen parkten. Das ist verboten und wird geahndet. Auf Radwegen besteht auch ein Halteverbot. Für markierte Schutzstreifen gilt das nicht. Deshalb könne es also sein, dass Fahrzeuge nicht sofort ein "Knöllchen" bekämen.

Es gibt Radwege in Dresden, die enden im "Nirgendwo". Der Radfahrer sei auf sich allein gestellt, ohne genau zu wissen, wo er nun am besten weiterfahren soll, sagt Olaf Matthies, der Vorsitzende vom ADFC Sachsen. Bestimmte Strecken, wie über Carolabrücke oder auf der Meißner Landstraße, würde er seiner Tochter mit Enkelin nicht empfehlen. Das seien Strecken, auf denen man sich als Radfahrer nicht wohl fühle. Die Enge der Dresdner Neustadt bringt es oft genug mit sich, dass sich hier Autos und Fahrräder ins Gehege kommen. Besser gesagt: deren Fahrer.

Radfahren macht in Dresden genauso viel Spaß wie in anderen Städten auch. So steht es im Fahrradklima-Test. So mancher Radfahrer sagt aber, dass in jüngster Zeit zu wenig getan wurde. Obwohl 2016 in Dresden die Albertbrücke nach erfolgter Sanierung wieder freigegeben wurde – mit modernen Radwegen. Der Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer (Nordseite) zwischen Goetheallee und Fetscherstraße wurde erneuert, ebenso ein Abschnitt des Elberadweges im Ostragehege.