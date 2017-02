Bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Dresdner Altmarkt hat die AfD starke Kritik am offiziellen Gedenken in der Stadt und den Kunstwerken vor der Frauenkirche und der Semperoper geübt. Der Fraktionsvorsitzende der Partei im Stadtrat, Stefan Vogel, sagte: "Trauernden als Trost einen Vergleich anzubieten, ist absurd. Wer Trauer bewusst provoziert, handelt nicht nur pietätlos, sondern fordert Widerspruch heraus."

Mit Bezug auf die umstrittenen Kunstinstallationen vor Frauenkirche und Semperoper, mit der die Stadt anlässlich des Gedenkens an den 13. Februar 1945 in diesem Jahr auch an den Bürgerkrieg in Syrien und ertrunkene Bootsflüchtlinge erinnert, sprach Vogel von einer "sogenannten Kultur". Damit werde die Mehrheit der Dresdner "bewusst provoziert und beleidigt".