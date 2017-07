Am Sonntag tagt der AfD-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Dohna. Auf dem Parteitag soll unter anderem über eine mögliche Abwahl von Landeschefin Petry als Direktkandidatin für die Bundestagswahl entschieden werden. Entsprechende Anträge liegen dem Kreisverband vor.

Uwe Wurlitzer, Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der AfD Sachsen. Bildrechte: dpa

Im Vorfeld nannte der sächsische AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer das Vorgehen der Petry-Gegner "anstrengend, peinlich und im allerschlimmsten Fall parteischädigend". Die Akteure handelten verantwortungslos, "weil sie auf dem Altar persönlicher Eitelkeiten das berechtigte Interesse des Bürgers an nötigen Veränderungen in diesem Land opfern". Sollte der Parteitag Petry die Kandidatur entziehen, "wird man am Ende mit einer weiter beschädigten Bundesvorsitzenden und ohne Direktkandidaten da stehen", so Wurlitzer weiter. Aufgrund der Kürze der Zeit könne kein neuer Kandidat rechtlich einwandfrei mehr aufgestellt werden.