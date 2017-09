Zwei Tage nach ihrem Wahlerfolg ist die AfD-Bundestagsfraktion in Berlin zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Parteichefin Frauke Petry war nicht dabei. Sie sorgte in Dresden erneut für Schlagzeilen, als sie ihren Parteiaustritt ankündigte. "Klar ist, dass dieser Schritt erfolgen wird", so Petry. "Aber wann er erfolgt, das möchten wir uns selbst vorbehalten. Es sei denn, andere kommen uns zuvor", sagte sie mit Blick auf Forderungen nach einem Parteiausschluss.