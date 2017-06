Mehrere AfD-Mitglieder haben beantragt, dass der Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am 11. Juni die Nominierung von Landeschefin Frauke Petry zur Direktkandidatin zurückzieht. Das hatte für heftige Diskussionen gesorgt. Jetzt hat sich der Generalsekretär der AfD Sachsen, Uwe Wurlitzer, in die Debatte eingeschaltet. In einer E-Mail teilte er dem Kreisvorstand mit, dass es bei der Organisation des Parteitages Fehler gegeben hat. Der Parteitag sei damit nicht beschlussfähig. Alle Entscheidungen der Delegierten wären aus formalen Gründen angreifbar. Im November waren Hunderte Menschen zu einer AfD-Kundgebung nach Pirna gekommen, auf der auch Frauke Petry auftrat. Bildrechte: MDR/Marko Förster

Kreisparteitag auf der Kippe

Wurlitzer hat "massive Formfehler" vor dem Kreisparteitag ausgemacht. Er gilt als Vertrauter von Landeschefin Frauke Petry. Bildrechte: dpa Auf Nachfrage von MDR SACHSEN erklärte Wurlitzer, es wären nur Mitglieder eingeladen worden, die per E-Mail erreichbar seien. Außerdem sei nach einer Ortsverlegung nicht erneut eingeladen worden. Das heißt: Eigentlich müsste der Kreisparteitag verschoben werden. Ob es tatsächlich so weit kommt, entscheidet der Kreisvorstand. Dort war bisher niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Ganz so schnell werden die Absprachen wohl auch nicht gehen. Die Mitglieder des Kreisvorstandes engagieren sich ehrenamtlich, neben ihrer Arbeit.

AfD Sachsen vor der Spaltung?

Wegen umstrittener Äußerungen zum "Ende des Schuldkults" in Deutschland läuft ein Parteiausschlussverfahren gegen den AfD-Bundestagskandidaten Jens Maier (1.v.r.). Am Montag sprach er vor Pegida-Anhängern in Dresden. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Das Vorgehen des Landesvorstandes dürfte innerhalb der sächsischen AfD für weiteren Unmut sorgen. Vor allem was den Führungsstil der Parteispitze angeht. Landeschefin Petry wird übel genommen, dass sie den Parteiausschluss des Dresdner Richters Jens Maier vorantreibt, obwohl der Landesparteitag im März sich dagegen ausgesprochen hatte.



Maier hatte zuletzt am Montag an den Vorstand appelliert, das laufende Ausschlussverfahren gegen ihn zu beenden. Auf einer Kundgebung vor Pegida-Anhängern sagte er, die Einheit des Landesverbandes Sachsen sei in wirklicher Gefahr.