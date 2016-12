Die Lufthansa hat die Trainingsflüge mit ihren neuesten Airbus A350-Maschinen in Dresden begonnen. Am Donnerstag landete die einen Tag zuvor ausgelieferte erste A350 gleich mehrfach in Klotzsche. Die Maschine kam am frühen Nachmittag aus München über Stuttgart nach Dresden. Hier wurden mehrere Platzrunden mit Touch-and-Go-Manövern, wobei das Flugzeug kurz aufsetzt und wieder durchstartet, zu Trainingszwecken absolviert. Zahlreiche Flugzeugfans hatten über Foren im Internet davon erfahren und das Spektakel rund um den Flughafen beobachtet. Der Flughafen Dresden eignet sich wegen des geringen Verkehrs für solche Übungen. Der Airport profitiert davon und kassiert jedes Mal dann Gebühren, wenn die Maschine mit den Rädern die Piste berührt.