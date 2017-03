Für eine bessere Versorgung alter Menschen arbeiten Spezialisten am Dresdner Universitätsklinikum künftig enger zusammen. Sie kommen aus den Bereichen Innere Medizin, Psychiatrie und Neurologie, wie das Klinikum mitteilte. Am 1. März gehe Sachsens erste universitäre Ambulanz für ältere Patienten an den Start. Angesiedelt ist sie am UniversitätsCentrum für Gesundes Altern (UCGA).