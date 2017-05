Das "Goldene Lamm" in Trachau ist heute Domizil für eine freikirchliche Gemeinde und eine Musikschule. Dort werden viele Angebote für Kinder und Jugendliche gemacht.

Das "Goldene Lamm" in Trachau ist heute Domizil für eine freikirchliche Gemeinde und eine Musikschule. Dort werden viele Angebote für Kinder und Jugendliche gemacht. Bildrechte: MDR/L. Müller

Das "Goldene Lamm" platzt aus allen Nähten Neuer Campus für private Musikschule in Dresden

Still und beinahe unbemerkt ist der musikalische Pulsschlag Dresdens ein kleines Stück nach Nordwesten gerückt. Mit derzeit über 700 Schülern zählt die Musikschule "Goldenes Lamm" an der Leipziger Straße bereits jetzt zu den größten privaten Einrichtungen ihrer Art in Dresden. Und die Nachfrage nach musikalischer Bildung ist riesig: Ein Neubau samt Konzertsaal soll nun zusätzlichen Platz für insgesamt 1.000 Schüler schaffen.

von Jane Jannke