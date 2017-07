Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen Syrer wegen Terrorverdachts erhoben. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, muss sich der 25-Jährige vor dem Oberlandesgericht Dresden wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten.

Ihm wird vorgeworfen, sich Anfang 2014 in Syrien der Terror-Miliz Al-Nusra angeschlossen zu haben. Nach einer militärischen Ausbildung an Schusswaffen und im Häuserkampf soll der Mann in der Provinz Idlib an Kampfaktionen gegen Regierungstruppen des Assad-Regimes teilgenommen haben und auch an der Entführung von Journalisten beteiligt gewesen sein.