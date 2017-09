Der Imam und seine Familie blieben unverletzt. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

Nach Informationen der Zeitung wird dem 30-Jährigen unter anderem versuchter Mord und Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen vorgeworfen.



Der Beschuldigte war im Dezember 2016 festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Mann soll den Ermittlern zufolge am 26. September 2016 - wenige Tage vor den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden - die Bomben vor der Wohnungstür des Imams und seiner Familie in einer Moschee in Dresden-Cotta gezündet haben. Die vier Familienmitglieder blieben unverletzt.



Anschließend ging noch weiterer Sprengsatz am Kongresszentrums hoch. Derzeit entscheide das Oberlandesgericht über die Fortdauer der inzwischen neunmonatigen Untersuchungshaft des Beschuldigten, schreibt das Blatt. Der 30-Jährige sei nach den Ermittlungen ein Einzeltäter, sagte der Behördensprecher der Zeitung. Das Ermittlungsverfahren gegen einen mutmaßlichen Komplizen sei vergangene Woche eingestellt worden.