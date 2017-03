Einen Ball im Stile der Barockzeit stellt man sich eigentlich eher als großes Fressgelage oder ausschweifende Orgie vor. Auf dem Märchenball geht aber eher gesittet zu. Statt Wildschwein oder Reh am Stück wird ein drei Gänge-Menü kredenzt mit Mandelbällchen, Rotkohl und Hirschfilet als Hauptgang. Vielleicht ist das auch besser so, denn möglicherweise würde sonst so manches Mieder unter den ausladenden Kleidern der Damen gesprengt. Und statt wildem Tanz üben die Gäste erst einmal, wie man stilecht Menuett tanzt. Allein schon die Arabeske vor dem Knicks oder der Verbeugung ist für die meisten ein Problem. Angelernt werden die Möchtegern-Hoheiten von einer Tanzgruppe, die grazil wie Aschenbrödel und ihr Prinz übers Parkett schweben. Und nach dem dritten Übungsdurchgang sieht das Menuett schon ganz pasabel aus. Richtig locker wird die Stimmung aber erst nach dem Eröffnungswalzer gegen 22 Uhr. Die Musik spielt auf und endlich mischen sich die Prinzenpaare unter die Profis.