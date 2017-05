Am Sonntagvormittag ist ein Polizeieinsatz in einem Asylbewerberheim in Klingenberg am Rande des Osterzgebirges eskaliert. Ein 23 Jahre alter Libyer wurde dabei von einem Polizisten angeschossen. Der Mann hatte Wachpersonal und den Polizisten bedroht.



Zuvor hatte der Wachdienst die Polizei per Notruf alarmiert. Der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft hatte das Wachpersonal mit einem Messer bedroht. Die Mitarbeiter hatten sich daraufhin in ihre Räumlichkeiten zurückgezogen.