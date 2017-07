Die Sächsische Schweiz gehört mit über 17.000 Kletterwegen zu den größten Klettergebieten Europas. Das Klettern hat hier eine sehr lange Tradition. Und Klettern wird immer populärer – auch dank zahlreicher Kletterhallen und –gärten. Damit nehmen auch die Unfälle in der Sächsischen Schweiz zu. Was gerade Kletteranfänger nicht wissen, auch dort gelten feste Regeln.

Die Sächsischen Kletterregeln des Sächsischen Bergsteigerbunds gelten für das Klettern in der Sächsischen Schweiz, im Zittauer Gebirge und in der Dippoldiswalder Heide. Das Klettern in diesen Sandsteinklettergebieten beruht seit 1910 auf dem Grundsatz des "freien Kletterns" ohne Verwendung künstlicher Hilfsmittel, das heißt Seil, Seilschlingen, Karabiner und Ringe werden ausschließlich zur Sicherung benutzt. Die Fortbewegung des Kletterers am Fels darf nur mit eigener Körperkraft an natürlichen Haltepunkten erfolgen.