Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 13 Berlin-Dresden sind am Sonnabend in den späten Abendstunden vier Kinder und sechs Erwachsene verletzt worden - einige von ihnen schwer, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte. Ein 23-Jähriger rammte aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Auto nahe der Anschlussstelle Radeburg ein langsamer fahrendes Auto auf seiner Spur. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden die Wagen in den Straßengraben geschleudert.