"Aufzug außer Betrieb" - dieses Schild hängt häufig am Lift.

Die Pannen am Aufzug, der schon Beinamen wie "Gläsernes Gefängnis" oder "Fass ohne Boden" trägt, sind nun Thema im Stadtrat. Auf Antrag der Freien Bürger, SPD und Grünen soll Mittwochabend über die "Herrichtung in einen dauerhaft betriebsfähigen Zustand" beraten werden. Die Stadtratsfraktionen fordern von der Stadtverwaltung eine dauerhafte Schadensbeseitigung sowie die Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Betriebs. Die entscheidenden Fragen dabei sind: Was muss dafür getan werden und welche Kosten entstehen?