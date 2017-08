Die Zahl der Azubis in der deutschen Wirtschaft ist im vergangenen Jahr auf das Rekordtief von 1,32 Millionen gesunken. Neben Bevölkerungsrückgängen sorgen rückläufige Schülerzahlen und eine Neigung der jungen Generation zum Hochschulstudium dafür, dass Ausbildungsplätze leer blieben, erläutert KfW-Volkswirtschatfler Jörg Zeuner. Matthias Feldner, Leiter des Landesbildungszentrums des Sächsischen Dachdeckerhandwerks e. V. stimmt der Behauptung zu und beklagt, dass heute suggeriert werde, ein Studium sei für den sozialen Aufstieg unabdingbar. Berufliche Ausbildung werde so dem "Akademisierungswahn" geopfert.

Ein weiterer Grund für die Ausbildungsschwäche in Ostdeutschland liegt laut Studie in der Tatsache beschlossen, dass es hier mehr Kleinstbetriebe gibt. Für diese sei es aufgrund ihrer Größe oder Spezialisierung schwierig, die Ausbildung von Fachkräften selbst zu leisten.

Lars Fiedler, Pressesprecher der IHK Dresden, widerspricht der KfW-Studie. Bildrechte: IHK Dresden

Bei der Industrie- und Handelskammer Dresden, stoßen die Ergebnisse der Studie auf Unverständnis. Pressesprecher Lars Fiedler erklärt auf Anfrage von MDR SACHSEN: "Für die Mitgliedsunternehmen der drei sächsischen IHKs können wir diese Quote nicht nachvollziehen." Vor dem Hintergrund der laufenden Ausbildungsverhältnisse hält Fiedler eine Quote von 34 Prozent für realistisch. "Betrachtet man die Verteilung der abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse nach Betriebsgrößenklassen, lässt sich zudem nicht feststellen, dass kleine Unternehmen ein geringeres Ausbildungsengagement an den Tag legen als größere, ganz im Gegenteil."