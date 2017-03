Das "Denkmal für die ermordeten Juden Europas" liegt in Sichtweite zum Brandenburger Tor in Berlin. Bildrechte: dpa

Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte gegen den AfD-Politiker wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener ermittelt. Es seien jedoch keine entsprechenden Anhaltspunkte in Höckes Aussagen von Mitte Januar gefunden worden, erklärte die Behörde am Mittwoch und beendete ihre Untersuchungen. Höcke hatte damals unter anderem über das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt, die Deutschen seien das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt habe.