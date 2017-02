Wer nach Riace fährt, folgt am besten der Küstenstraße E90 westwärts - entlang der Sohle des italienischen Stiefels, in Richtung Zehenballen. Fernab der nächsten Großstadt, in einer der ärmsten Regionen Italiens, zeugt der kleine Küstenort "Riace Marina" vom längst begrabenen Traum einer Tourismusregion: Eine Handvoll Hotelruinen säumen die langen Sandstrände.

Bürgermeister Doménico Lucano erhält für sein Engagement für Flüchtlinge den diesjährigen Dresden-Preis. Bildrechte: MDR/Tobias Wilke An der einzigen Ampel im Ort geht es rechts ab ins Gebirge - eine zehnminütige Serpentinenfahrt zwischen schroffen Felsen und Wiesen. Die Reise endet auf dem Dorfplatz von Riace Borgo: Bushaltestelle, Polizeistation, ein großer Spielplatz und eine kleine Kneipe. Bislang nichts Besonderes also für diese Region. Die Einwohner machen den Unterschied: Auf den Bänken sitzen die einheimischen Rentner beim Espresso und lupfen freundlich ihre Mützen - grüßen somalische Frauen mit Kopftüchern und Einkaufstüten; Männer aus Ruanda, die ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen oder sie plaudern mit Daniel aus Ghana, seit acht Jahren der Müllmann im Ort.

Einst hatte Riace keine Zukunft mehr, mit den Flüchtlingen hat sich das geändert. Bildrechte: MDR/Tobias Wilke

Kein Glück in Mailand gefunden

Daniel fühlt sich in Riace zuhause und kümmert sich um die Müllentsorgung im Dorf. Bildrechte: MDR/Tobias Wilke "Man hat mich hier aufgenommen als gehörte ich zur Familie" sagt Daniel. "Das hier ist mein neues Zuhause." Nach der Anerkennung seines Asylantrags hatte er zunächst in Mailand einen Job gesucht, aber das Leben dort war ihm einfach zu teuer.



Angefangen hatte alles im Sommer 1998. In Riace Marina war ein Boot mit 218 kurdischen Flüchtlingen gestrandet, Doménico Lucano - der heutige Bürgermeister - und einige seiner Freunde luden die Kurden kurzerhand in ihre Autos, fuhren sie nach Riace Borgo und brachten sie in leerstehenden Häusern unter. Zu dieser Zeit lebten nur noch 800 Menschen im Ort, die meisten waren auf der Suche nach Arbeit längst fortgezogen und ließen ihre Häuser verfallen.

Seitdem hat Riace immer wieder Flüchtlinge aufgenommen. Mittlerweile leben hier wieder rund 2.000 Menschen – etwa 1.500 Italiener und 500 Flüchtlinge aus mehr als 20 Ländern. "In diesem kleinen, selbst für kalabrische Verhältnisse vergessenen Ort, habe ich zum ersten Mal die Utopie einer besseren Welt gesehen", erklärt Doménico Lucano. "Es gibt hier keine Grenzen zwischen den Menschen."

Dorf fungiert als Erstaufnahmeeinrichtung

Italien wie aus dem Bilderbuch: Die Flüchtlinge haben sich in das Dorfleben integriert. Bildrechte: MDR/Tobias Wilke Die anfängliche Skepsis der Einheimischen war verflogen, als in Riace die ersten Restaurants und Geschäfte wieder öffneten, die Schule wegen der Flüchtlingskinder gerettet werden konnte. Das Dorf wählte Doménico Lucano zum Bürgermeister. Sein Projekt "Città Futura" - Stadt der Zukunft - ist von der italienischen Regierung offiziell anerkannt worden - quasi als Erstaufnahmeeinrichtung. Das Asylverfahren dauert in Italien deutlich länger als in Deutschland, viele Antragsteller müssen zwei Jahre und länger in ehemaligen Kasernen oder Turnhallen ausharren, haben kaum Kontakt zu Einheimischen. Die Unterbringung in den leerstehenden Häusern von Riace ist günstiger, die Möglichkeiten, sich zu integrieren, deutlich besser.

Angela (rechts) hat eine kleine Werkstatt. Bildrechte: MDR/Tobias Wilke Dazu tragen vor allem die Einwohner von Riace einen erheblichen Teil bei: Angela ist Anfang 30 und wollte ihr Dorf eigentlich längst verlassen haben: "Als ich noch zur Schule ging, war ich mir absolut sicher, dass meine Zukunft woanders läge. Aber heute trifft sich hier die ganze Welt, sogar in meiner kleinen Werkstatt!"